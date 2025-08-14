Malgré une reprise tardive et seulement une semaine de préparation dans les jambes, le PSG a poursuivi sa razzia et a parfaitement lancé sa saison en remportant mercredi la Supercoupe d'Europe face à Tottenham (2-2, 4 tirs au but à 3).
Football: le PSG s'offre la Supercoupe d'Europe au bout du suspense
