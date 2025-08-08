 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 07/08/2025

information fournie par Libertify 08/08/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Accor , Apple , Dassault Aviation , Elis , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ACCOR
45,000 EUR Euronext Paris +5,36%
APPLE
220,0300 USD NASDAQ +3,18%
DASSAULT AVIATION
270,000 EUR Euronext Paris -1,39%
ELIS
24,980 EUR Euronext Paris +2,29%
GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,460 EUR Euronext Paris +0,92%

Vidéos les + vues

1

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP 07 août
2

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP Video 07 août
3

Vague de chaleur: des personnes se rafraîchissent dans le miroir d'eau à Bordeaux

information fournie par AFP Video 07 août
4

Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"

information fournie par France 24 07 août
1
5

Brésil: marche des femmes autochtones pour exiger la justice climatique à Brasilia

information fournie par AFP Video 07 août
6

Dans le nord de la France, l'éternel engrenage des violences conjugales peine à s'enrayer

information fournie par AFP Video 07 août
7

Les lingettes, ennemi public numéro un des réseaux d'eau et de l'environnement

information fournie par AFP Video 07 août
3
8

Vague de chaleur : horaires aménagés pour des ouvriers à Bordeaux

information fournie par AFP Video 07 août
1

La France larguera 40 tonnes d'aide sur Gaza à partir de vendredi (ministre français)

information fournie par AFP 30 juil.
17
2

Gaza: la Défense civile annonce la mort de 30 Palestiniens tués par des tirs israéliens

information fournie par AFP 30 juil.
2
3

Trump juge "écoeurante" la dernière vague de frappes russes sur l'Ukraine

information fournie par AFP Video 01 août
2
4

Le Salvador adopte une loi permettant à Bukele de se présenter indéfiniment

information fournie par AFP Video 01 août
5

Trump fait passer de 25 à 35% les droits de douane sur les produits canadiens

information fournie par AFP Video 01 août
6

Droits de douane: le Brésil à la fois soulagé et mobilisé contre une "injustice"

information fournie par AFP 01 août
1
7

Entrée de la mine de cuivre chilienne d'El Teniente après un effondrement mortel

information fournie par AFP Video 01 août
8

Sécheresse: en Charente, des pêcheurs sauvent des poissons d'un "désert"

information fournie par AFP 01 août
1
1

Point marchés – Perspectives à mi-année

information fournie par Amundi 02 juil.
2

Marseille: "le feu est en très nette régression" (préfet)

information fournie par AFP Video 09 juil.
3

Le feu à Marseille en "très nette régression", l'évaluation des dégâts commence

information fournie par AFP 09 juil.
4

Le président français Emmanuel Macron visite l'abbaye de Westminster au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 08 juil.
5

Macron et Starmer en quête de "progrès concrets" sur la lutte contre l'immigration illégale

information fournie par AFP 09 juil.
6

Une nouvelle année positive pour les Bourses chinoises ?

information fournie par Boursorama 26 juin
1
7

Pourquoi l’inflation va revenir aux Etats-Unis !

information fournie par Ecorama 18 juil.
8

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest

information fournie par AFP Video 17 juil.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank