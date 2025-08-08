Au programme ce matin : Accor , Apple , Dassault Aviation , Elis , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 07/08/2025
Valeurs associées
|45,000 EUR
|Euronext Paris
|+5,36%
|220,0300 USD
|NASDAQ
|+3,18%
|270,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,39%
|24,980 EUR
|Euronext Paris
|+2,29%
|16,460 EUR
|Euronext Paris
|+0,92%
