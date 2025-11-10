L'équipe T1 et son icône Lee "Faker" Sang-hyeok ont remporté dimanche à Chengdu (Chine) les Championnats du monde du jeu vidéo League of legends pour la troisième fois de suite, la sixième au total, nouveau record.
Esport: T1 étend sa suprématie sur League of legends avec un 6e titre mondial
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro