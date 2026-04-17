Avec ses montagnes, collines et falaises fragiles, l'Italie est l'un des pays européens les plus exposés aux risques hydro-géologiques : glissements de terrain, effondrements, érosion, inondations… Une situation qui inquiète les autorités locales du pays. Plus de 500 000 bâtiments sont situés dans des zones exposées aux glissements de terrain, et près de 38 000 biens culturels, églises, monuments et sites historiques sont menacés. Reportage de notre correspondante en Italie, Natalia Mendoza.
Des villages entiers exposés : l'Italie sous la menace des glissements de terrain
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