Cette semaine, nous posons nos caméras à plus de 6 000 kilomètres de Paris... en Martinique. L'artiste plasticienne Valérie John nous reçoit dans son "atelier-œuvre" à la Trinité, lieu où elle explore l'Indigo, qui occupe une place majeure dans son travail. Plus qu'une couleur, il lui permet de s'ancrer dans la mémoire, l'identité ou encore l'héritage culturel. "Mon travail est une usine à fabriquer de la créolisation".
Le Paris des Arts, émission spéciale en Martinique
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