Les pompiers et la police espagnols interviennent sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble en travaux dans le centre de Madrid. Les secours avancent un bilan de "plusieurs" disparus et trois blessés légers. IMAGES
Espagne: des disparus et trois blessés légers après l'effondrement d'un immeuble à Madrid
