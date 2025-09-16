Images des forces de sécurité équatoriennes patrouillant sur la route panaméricaine nord, après avoir évacué un barrage dans le quartier San Miguel del Común de Calderón. Plus tôt dans la journée, des manifestants avaient bloqué l’axe près de Quito avec des rochers et de la terre, en protestation contre la décision du président Daniel Noboa de supprimer la subvention au diesel et de décréter l’état d’urgence de 60 jours dans sept provinces.
Équateur: la route panaméricaine rouverte après les blocages liés aux manifestations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro