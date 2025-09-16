Les bureaux de vote ouvrent au Malawi pour les élections législatives et présidentielle qui voit s'affronter l'actuel président et son prédécesseur pour diriger ce pays d'Afrique australe, où la population, majoritairement pauvre, fait face au quotidien à de nombreuses pénuries. De longues files d'attente se sont formées dans plusieurs bureaux de vote plusieurs heures avant leur ouverture prévue à 6 heures du matin (4 heures GMT), et certains retards ont été signalés. IMAGES
Le Malawi commence à voter pour choisir son futur président
