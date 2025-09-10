 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella
information fournie par AFP 10/09/2025 à 18:30

Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg.

Le parti d'extrême droite ne compte pas censurer "a priori" mais d'abord "écouter le discours de politique générale" de M. Lecornu, a déclaré M. Bardella lors d'un point presse en marge d'une session plénière du Parlement européen.

"Soit il y a rupture, soit il y aura censure", a-t-il résumé.

Le Rassemblement national réclame notamment un durcissement de la politique migratoire et s'oppose à toute hausse de la fiscalité pour la "France qui travaille", a-t-il souligné.

Jordan Bardella a aussi réclamé que parmi les premières mesures de Sébastien Lecornu soit actée l'opposition de la France au traité de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur.

Après la chute de François Bayrou lundi lors d'un vote de confiance des députés, puis son remplacement à Matignon au bout de 24 heures par M. Lecornu, le chef du RN n'a toutefois "aucune illusion" et juge le bail du nouveau chef du gouvernement "très précaire".

Crise de gouvernement
