Le RN ne veut pas censurer immédiatement Lecornu, mais attend une "rupture", dit Bardella

Jordan Bardella à l'Hôtel Matignon, à Paris, le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le Rassemblement national ne veut pas censurer immédiatement le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, mais attend une "rupture" avec la politique menée jusqu'ici, a expliqué son président Jordan Bardella mercredi à Strasbourg.

Le parti d'extrême droite ne compte pas censurer "a priori" mais d'abord "écouter le discours de politique générale" de M. Lecornu, a déclaré M. Bardella lors d'un point presse en marge d'une session plénière du Parlement européen.

"Soit il y a rupture, soit il y aura censure", a-t-il résumé.

Le Rassemblement national réclame notamment un durcissement de la politique migratoire et s'oppose à toute hausse de la fiscalité pour la "France qui travaille", a-t-il souligné.

Jordan Bardella a aussi réclamé que parmi les premières mesures de Sébastien Lecornu soit actée l'opposition de la France au traité de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur.

Après la chute de François Bayrou lundi lors d'un vote de confiance des députés, puis son remplacement à Matignon au bout de 24 heures par M. Lecornu, le chef du RN n'a toutefois "aucune illusion" et juge le bail du nouveau chef du gouvernement "très précaire".