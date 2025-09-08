Des partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro se rassemblent à São Paulo quelques jours avant que la Cour suprême ne décide si le dirigeant d’extrême droite est coupable de tentative de coup d’État. L'ancien président risque jusqu’à 43 ans de prison s’il est reconnu coupable d’avoir tenté de rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2022 face à son rival de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva. IMAGES
Brésil : des partisans de Bolsonaro manifestent à São Paulo avant le verdict
