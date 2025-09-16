Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, indique les raisons de l'appel de la grande journée d'action du 26 septembre lors de sa visite au Salon international de l'élevage SPACE, à Rennes. SONORE
Le président de la FNSEA s'exprime sur "la grande journée d’action" du 26 septembre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro