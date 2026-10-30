À quatre jours des élections de mi-mandat américaines, les data centers s'invitent dans la campagne. Ces infrastructures indispensables à l'entraînement de l'IA comme à la résolution de défis scientifiques sont accusées de faire grimper les factures d'électricité, de consommer trop d'eau et de transformer les paysages.
Envoyer les data centers dans l'espace ne réglera pas tout
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro