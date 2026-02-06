Le procureur de la République de Grenoble Etienne Manteaux s'exprime sur le site de l'explosion après qu'un engin explosif a été lancé dans un salon de beauté du centre-ville de Grenoble, blessant légèrement six personnes. "On n'est pas sur un engin, une grenade offensive classique, on est plus sur une action d'intimidation", explique-t-il. IMAGES
Engin explosif à Grenoble: pas destiné à tuer mais à intimider (procureur)
