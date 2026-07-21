Douze kilomètres, avec une pente moyenne de 9%, 1.100 mètres de dénivelé positif et 21 épingles célèbres grâce au Tour de France, vendredi,la Grande boucle passera par la grande boucle avant de revenir le lendemain à l'Alpe d'Huez. Un parcours qui fait rêver de nombreaux cysclistes.
En virtuel ou sur le bitume, la montée de l’Alpe d’Huez cultive son mythe
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