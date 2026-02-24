 Aller au contenu principal
En Ukraine, l'exil sans fin des déplacés

information fournie par France 24 24/02/2026 à 10:58

Ce mardi 24 février marque les quatre ans du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. On estime à 4 millions le nombre d’Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays à cause de la guerre. Alors que le front se déplace, rendant dangereuses des zones jusqu’ici relativement sûres, le manque de logements pour accueillir les déplacés reste criant. Reportage de Gulliver Cragg, Illia Dyadik et Adrien Sarlat.

Guerre en Ukraine

