Ce mardi 24 février marque les quatre ans du début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. On estime à 4 millions le nombre d’Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays à cause de la guerre. Alors que le front se déplace, rendant dangereuses des zones jusqu’ici relativement sûres, le manque de logements pour accueillir les déplacés reste criant. Reportage de Gulliver Cragg, Illia Dyadik et Adrien Sarlat.
En Ukraine, l'exil sans fin des déplacés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro