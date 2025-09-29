Des vidéos partagées par des comptes pro-russes sur les réseaux sociaux cherchent à prouver que les pro-européens ont truqué les élections législatives en Moldavie, conduisant à leur victoire. Mais une analyse du son et de l'image montre que ces vidéos ont en réalité été modifiées grâce à l'intelligence artificielle.
En Moldavie, les pro-russes crient à la fraude après leur défaite
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro