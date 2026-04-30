Malgré les variations de son cours, l’or continue de déchainer passions et convoitises en Afrique. Une fièvre qui attire les orpailleurs jusqu’au cœur du Sahara en Mauritanie, où les les sites d’extraction se multiplient en plein désert. Une ruée vers l’or qui est devenue en quelques années l'un des piliers de l’économie mauritanienne.
En Mauritanie, la ruée vers l'or dans le désert du Sahara
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