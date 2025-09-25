En Irlande, les livraisons par drones se multiplient. Dans la capitale, Dublin, une start-up effectue désormais 200 000 livraisons par an. Reportage d'Ambroise Bouleis et Charline Madini.
En Irlande, les livraisons par drone s'envolent
