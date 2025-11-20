Achraf Hakimi, défenseur du PSG champion d'Europe et capitaine du Maroc, a été sacré meilleur joueur africain de l'année, mercredi soir près de Rabat. Il remporte pour la première fois le prestigieux trophée décerné par la Confédération africaine de football (CAF).
Football: Achraf Hakimi sacré meilleur joueur africain de l'année
