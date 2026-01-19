 Aller au contenu principal
En Inde, le fléau de la chasse aux "sorcières"

information fournie par France 24 19/01/2026 à 10:57

En Inde, la chasse aux « sorcières » reste répandue, notamment dans les village. Elle vise surtout les femmes célibataires, veuves ou isolées. Qualifiées de « sorcières », ces dernières sont victimes de harcèlement, d'ostracisme social, voire de sévices - notamment sexuels. Bien que plusieurs États aient promulgué des lois pour y mettre un terme, la chasse aux sorcières reste une menace pour les femmes. Selon le Bureau national des statistiques criminelles (NCRB), plus de 2 500 femmes ont été tuées pour sorcellerie depuis 2000. Reportage de Khansa Juned et Lisa Gamonet.

L'offre BoursoBank