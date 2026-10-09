En Inde, près de 16 femmes meurent chaque jour à cause de violences et de harcèlement liés à la dot, pourtant interdite depuis près de sept décennies. La dot, qui consiste à transférer des biens de la famille de la mariée à la famille du marié en échange du mariage, s’inscrit dans une société marquée par de fortes inégalités entre les sexes, où la naissance d’une fille est encore souvent perçue comme un désavantage.
En Inde, la malédiction de la dot
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