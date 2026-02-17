Emmanuel Macron entame sa quatrième visite en Inde avec un objectif assumé : renforcer la présence économique française sur un marché en pleine expansion. Accompagné de plus de 110 dirigeants d’entreprises, le chef de l’État veut accélérer la dynamique bilatérale. Rafale, nucléaire, tech… Paris veut changer d’échelle sur un immense marché.
En Inde, Emmanuel Macron compte signer des contrats en rafale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro