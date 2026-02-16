Crues: vigilance accrue maintenue sur une grande partie de l'ouest du pays

Vue aérienne des inondations à Cadillac-sur-Garonne après une crue de la Garonne, le 16 février 2026 en Gironde ( AFP / Thomas BERNARDI )

Météo-France a prolongé ses vigilances crues jusqu'à mardi, les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne étant maintenus en rouge, l'institut redoutant une reprise du phénomène sous l'effet de nouvelles pluies prévues lundi.

De nouvelles précipitations, particulièrement importantes sur les Pyrénées, sont attendues sur le sud-ouest ce lundi et "une reprise de la hausse des niveaux est prévue", estime l'institut Vigicrues, qui précise que "la baisse actuelle des niveaux d'eau est donc temporaire."

"La situation sur la Garonne en aval d'Agen est à suivre particulièrement," prévient la même source dans son bulletin de 06H00, qui indique que "des débordements dommageables" sont en cours.

Concernant le risque de crues, la Gironde et le Lot-et-Garonne restent en rouge tandis que 14 départements du sud et de l'ouest de la France sont maintenus en vigilance orange.

Quatre départements sont en outre en vigilance orange pluies-inondations pour toute la journée de lundi: l'Ariège, la Haute-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Si les vigilances orange avalanches dans les Pyrénées doivent être levées lundi après-midi, elles seront maintenues dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère jusqu'à mardi 10H00.