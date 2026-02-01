 Aller au contenu principal
En Haute-Marne, les éleveurs en détresse tentent de se protéger du loup

information fournie par AFP Video 01/02/2026 à 17:09

En découvrant un nouveau bélier éventré, probablement par un loup qu'il a aperçu à l'aube, Bryan Beguinot se décompose: une meute installée depuis quelques mois en Haute-Marne sème la détresse parmi les éleveurs, qui tentent de se protéger des attaques décuplées.

