Les Guinéens votent sur un projet de nouvelle Constitution visant à la fin de la transition quatre ans après la prise du pouvoir par des militaires, mais qui permettrait au chef de la junte de se présenter à une future présidentielle, ce que fustige l'opposition appelant au boycott. Quelque 6,7 millions de Guinéens, sur environ 14,5 millions d'habitants, sont appelés aux urnes de 08H00 à 18H00 (locales et GMT). Les résultats sont attendus à partir de mardi soir, selon la Direction générale des élections (DGE). IMAGES
En Guinée, les bureaux de vote ouvrent pour un référendum très contesté
