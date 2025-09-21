En Guinée, les bureaux de vote ouvrent pour un référendum très contesté

information fournie par AFP Video • 21/09/2025 à 11:44

Les Guinéens votent sur un projet de nouvelle Constitution visant à la fin de la transition quatre ans après la prise du pouvoir par des militaires, mais qui permettrait au chef de la junte de se présenter à une future présidentielle, ce que fustige l'opposition appelant au boycott. Quelque 6,7 millions de Guinéens, sur environ 14,5 millions d'habitants, sont appelés aux urnes de 08H00 à 18H00 (locales et GMT). Les résultats sont attendus à partir de mardi soir, selon la Direction générale des élections (DGE). IMAGES