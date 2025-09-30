 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Emploi : l’IA, arme anti-jeunes ?

30/09/2025

Alors que l’intelligence artificielle s’impose à grande vitesse dans les entreprises, une tendance inquiétante se dessine : les jeunes peinent à décrocher leur premier emploi. Contre toute attente, cette révolution technologique semble défavoriser les débutants, là où les précédentes mutations ouvraient plutôt des portes aux nouvelles générations. Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 30 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

