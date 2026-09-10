Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron recevaient jeudi au palais de l'Elysée le président vietnamien To Lam et sa femme Ngo Phuong Ly.
Emmanuel Macron reçoit le président vietnamien To Lam à l'Elysée
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