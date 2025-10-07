Un randonneur est mort de froid et des centaines d'autres ont été secourus après de fortes chutes de neige sur le plateau tibétain et au pied du mont Everest côté chinois.
Chutes de neige en Chine : des centaines de randonneurs évacués de l'Everest
