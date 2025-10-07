Vice-président des Républicains, Julien Aubert évoque la colère, dimanche soir, de Bruno Retailleau et la démission de Sébastien Lecornu quelques heures plus tard, pointant du doigt un "problème de méthode" du Premier ministre. Pour sortir de la crise politique, il estime qu'une éventuelle démission d'Emmanuel Macron affaiblirait la fonction.
Julien Aubert (LR) : "La démission d'Emmanuel Macron serait dangereuse"
