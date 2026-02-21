 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron inaugure un Salon de l'agriculture sans vaches

information fournie par AFP Video 21/02/2026 à 17:59

Emmanuel Macron a inauguré samedi le Salon de l'agriculture à Paris, sans vaches pour la photo officielle, avant de rencontrer la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et même les contestataires de la Coordination rurale, qui avaient pourtant d'abord refusé l'invitation.

Emmanuel Macron
