Emmanuel Macron a inauguré samedi le Salon de l'agriculture à Paris, sans vaches pour la photo officielle, avant de rencontrer la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et même les contestataires de la Coordination rurale, qui avaient pourtant d'abord refusé l'invitation.
Emmanuel Macron inaugure un Salon de l'agriculture sans vaches
