Donald Trump rencontrera son homologue français Emmanuel Macron lundi 21 septembre après-midi à New York, où les deux dirigeants doivent participer cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, a annoncé la Maison Blanche. Gauthier Rybinski, chroniqueur international pour FRANCE 24, nous livre son analyse sur ce déplacement du président français.
Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU
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