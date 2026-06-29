Le président français Emmanuel Macron reçoit le roi de Thaïlande Rama X et son épouse, la reine Suthida aux Invalides à Paris, dans le cadre du 170e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Thaïlande. C'est la première visite d'un monarque thaïlandais en France depuis 1960. IMAGES
Emmanuel Macron accueille le roi de Thaïlande Rama X aux Invalides
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