 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Emmanuel Macron accueille le roi de Thaïlande Rama X aux Invalides

information fournie par AFP Video 29/06/2026 à 18:57

Le président français Emmanuel Macron reçoit le roi de Thaïlande Rama X et son épouse, la reine Suthida aux Invalides à Paris, dans le cadre du 170e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Thaïlande. C'est la première visite d'un monarque thaïlandais en France depuis 1960. IMAGES

Emmanuel Macron
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Deux tiers de la France en alerte canicule maximale, décrue à l'horizon

information fournie par AFP 26 juin
2

Venezuela: un homme sauvé des décombres par les secouristes espagnols

information fournie par AFP Video 28 juin
3

Venezuela: Des secouristes cherchent des survivants et des corps dans un bâtiment effondré

information fournie par AFP Video 28 juin
4

Hollande 2027 : retour vers le futur ?

information fournie par France 24 28 juin
5

Venezuela: "Un pays déjà en ruines avant le séisme"

information fournie par France 24 08:04
1
6

Agriculture biologique : Graine de Cocagne sème la relève

information fournie par France 24 12:43
7

Nouvelle-Calédonie : les loyalistes en hausse, mais sans majorité au Congrès

information fournie par AFP Video 12:49
8

La France désormais étouffée par sa dette publique ?

information fournie par Ecorama 14:00
8
1

L'Europe frappée par la canicule, records de chaleur absolus en France

information fournie par AFP 22 juin
2
2

Canicule: "40 morts" par noyade depuis le 18 juin, selon Lecornu

information fournie par AFP 23 juin
3

Canada: deux morts dans des tirs à Montréal, l'assaillant abattu

information fournie par AFP 23 juin
4

Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23 juin
1
5

Lyhanna: Lecornu donne rendez-vous aux parlementaires à l'automne pour la "loi intégrale"

information fournie par AFP 23 juin
1
6

Canicule: dans les Ehpad, le plan bleu pour protéger les résidents

information fournie par AFP 23 juin
7

La canicule s'intensifie en Europe, température record en France et attendue en Angleterre

information fournie par AFP 23 juin
8

Ian Brossat (PCF) : "La canicule est une violence de classe"

information fournie par France 24 23 juin
3
1

Mort d'Edgar Morin, monument centenaire de la vie intellectuelle française

information fournie par AFP 30 mai
3
2

A Madrid, le pape appelle à mettre fin "aux discours qui divisent" la société

information fournie par AFP 06 juin
2
3

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

information fournie par Boursorama 08 juin
4

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
5

SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

information fournie par Ecorama 09 juin
2
6

Recettes fiscales sur les carburants, billets d’avion flexibles et contrôles renforcés des garages

information fournie par BoursoBank Clients 06 juin
7

La crypto décryptée : tout comprendre sur la tokénisation vol. 2

information fournie par Boursorama 10 juin
8

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank