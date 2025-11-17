Le président français Emmanuel Macron reçoit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Élysée alors que les deux chefs d'État viennent de signer une déclaration d'intention "sur la coopération relative à l'acquisition par l'Ukraine d'équipement de défense français". IMAGES
Emmanuel Macron accueille le président Volodymyr Zelensky à l'Elysée
