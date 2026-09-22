Le président français Emmanuel Macron, qui s'exprimait dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, a mis en garde mardi 22 septembre contre le "retour de la loi de la jungle" dans le monde et appelé à se tenir "droit aux côtés des Nations Unies". Que faut-il retenir de son discours à New York ? Le décryptage des chroniqueurs de France 24.
Emmanuel Macron à l'ONU : ce qu'il faut retenir de son discours ?
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