Le socialiste Emmanuel Grégoire, vainqueur du second tour des municipales à la tête d'une liste d'union de la gauche sans LFI, et officiellement élu maire de Paris par les conseillers de la capitale, reçoit l'écharpe tricolore et rencontre Anne Hidalgo pour la passation. COMPLETE VIDI_A63R2KEFR IMAGES
Emmanuel Gregoire, élu maire de Paris, reçoit l'écharpe tricolore
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