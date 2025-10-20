Les viols commis sous la dictature de Bachar al-Assad sont "des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et sont imprescriptibles", rappelle Me Emmanuel Daoud, avocat spécialisé en droit pénal international.
Emmanuel Daoud : les viols des Syriennes dans les prisons d'Assad "sont des crimes imprescriptibles"
