Au programme de ce numéro 100 % séries de "À l'Affiche !" : "Emily in Paris", saison 5. Après quatre années à Paris, Emily Cooper change de décor et de coupe de cheveux pour se lancer à Rome, où elle prend les commandes du bureau italien de l’agence Grateau. La question qui parcourt ce nouveau chapitre italien, c’est de savoir si Emily va revenir en France et retrouver Gabriel.
"Emily in Paris" saison 5 : tous les chemins mènent à Rome
