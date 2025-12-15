La saison de Noël a officiellement commencé au Vatican avec l'illumination du sapin de Noël et le dévoilement de la crèche devant la basilique Saint-Pierre.
Le sapin de Noël illumine la place Saint-Pierre au Vatican
