Lily Collins est arrivée dimanche gare d'Austerlitz, à Paris, avec les co-stars Philippine Leroy-Beaulieu et Ashley Park, avant une avant-première de la saison 5 de la série "Emily in Paris", prévue le 15 décembre au Grand Rex.
"Emily in Paris": la star Lily Collins débarque gare d'Austerlitz avant la saison 5
