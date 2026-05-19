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Elon Musk débouté sèchement face à Sam Altman et OpenAI

information fournie par France 24 19/05/2026 à 11:57

Elon Musk a perdu son bras de fer judiciaire contre OpenAI. Le milliardaire accusait l’entreprise derrière ChatGPT d’avoir trahi sa mission originelle en devenant une puissance commerciale. Mais un jury fédéral californien a estimé que ses poursuites avaient été engagées trop tard.

Elon Musk

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