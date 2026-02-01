Elena Rybakina a remporté l'Open d'Australie en battant la numéro un mondiale Aryna Sabalenka en trois sets (6-4, 4-6, 6-4). Il s'agit du deuxième titre en Grand Chelem de la Kazakhstanaise, son premier depuis 2022.
Elena Rybakina s'impose contre Aryna Sabalenka et remporte l'Open d'Australie
