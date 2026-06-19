Élément Terre est au salon VivaTech. Audrey Racine reçoit Vincent Jacamon de l'Agence Internationale de l'Énergie. L'intelligence artificielle est très gourmande en énergie, en eau et en matériels comme les puces électroniques. Cet appétit est-il compatible avec la lutte contre le changement climatique ? Les data centers aussi vont devoir viser la sobriété...
Élément Terre à VivaTech : l'IA est-elle compatible avec la lutte contre le changement climatique?
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