Élément Terre était cette semaine au salon VivaTech. Invitée d'Audrey Racine, Hélène Chartier est directrice de l'urbanisme au C40. Le C40 est une coalition de maires de grandes villes qui se concertent sur les défis du changement climatique pour leurs municipalités. Hélène Chartier nous décrit les changements à apporter dans les modes de vie urbains.
Élément Terre à VivaTech: adapter les villes au climat futur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro