Le candidat à la présidence et leader d'extrême droite José Antonio Kast vote à Santiago pour élire le président du pays, au terme d'une campagne centrée sur le crime organisé et les promesses d'expulsions de migrants sans-papiers de l'extrême droite, qui ont mis la gauche sur la défensive. IMAGES
Elections au Chili: Le candidat d'extrême droite José Antonio Kast vote à Santiago
