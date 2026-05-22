L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo représente désormais un risque "très élevé", le niveau d'alerte maximal, contre "élevé" précédemment, a annoncé vendredi le chef de l'OMS.
Ebola: le risque en RDC passe d'élevé à "très élevé", annonce le chef de l'OMS
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