Des images publiées par le ministère américain de la Justice et incluses dans les derniers dossiers Epstein ont révélé un aperçu du quotidien de Ghislaine Maxwell dans une cellule de prison de Brooklyn, à New York. La complice d'Epstein a refusé ce lundi de répondre aux questions du Congrès. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour exploitation sexuelle.
USA: Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, refuse de répondre aux questions du Congrès
