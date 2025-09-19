 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Du 93 aux Cévennes : l'hôtel du rire

information fournie par France 24 19/09/2025 à 11:15

À Bessèges, le pâtissier Khalid Konaté a transformé un hôtel en comedy club. Pendant six mois, des humoristes amateurs y ont affûté leurs textes avant de les confronter au public. Une initiative conçue à la fois comme un tremplin vers les grandes scènes et un moyen de redonner vie à la commune, marquée par la désindustrialisation.

