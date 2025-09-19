À Bessèges, le pâtissier Khalid Konaté a transformé un hôtel en comedy club. Pendant six mois, des humoristes amateurs y ont affûté leurs textes avant de les confronter au public. Une initiative conçue à la fois comme un tremplin vers les grandes scènes et un moyen de redonner vie à la commune, marquée par la désindustrialisation.
Du 93 aux Cévennes : l'hôtel du rire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro