Le président français Emmanuel Macron se dit "disponible" pour échanger avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, lors d'une conférence sur la souveraineté à Berlin. "mon souhait c'est que nous puissions avancer pour à la fois être plus efficaces sur les grandes questions," a t-il ajouté, quelques heures après le retour en France de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. SONORE
Macron "disponible" pour échanger avec le président algérien pour pouvoir "avancer"
