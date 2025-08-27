À la Une de la presse ce mercredi 27 août, Donald Trump veut la tête des dirigeants de la Réserve fédérale américaine, la consternation de la presse européenne sur la politique française, la rivalité au sein de l'exécutif polonais et l'amour qui fait déplacer des montagnes ... d'ordures.
Donald Trump et le soupçon de "dérive autoritaire"
