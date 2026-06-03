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Donald Trump "aimerait" rencontrer Khamenei malgré les frappes qui se poursuivent

information fournie par France 24 03/06/2026 à 16:06

Le président américain Donald Trump "aimerait" bien rencontrer le guide suprême iranien, qui n’est toujours pas apparu publiquement depuis sa nomination fin février, malgré les frappes qui se poursuivent dans le Golfe. De son côté, l’Iran n’a pas encore réagi à ces affirmations et démentissait toute négociation. Les explications avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.

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