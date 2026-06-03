Le président américain Donald Trump "aimerait" bien rencontrer le guide suprême iranien, qui n’est toujours pas apparu publiquement depuis sa nomination fin février, malgré les frappes qui se poursuivent dans le Golfe. De son côté, l’Iran n’a pas encore réagi à ces affirmations et démentissait toute négociation. Les explications avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
Donald Trump "aimerait" rencontrer Khamenei malgré les frappes qui se poursuivent
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro